Pensioni | sicuri vi abbiano sempre pagato i contributi? C’è un modo per saperlo | Trattenete il fiato

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 25 maggio 2023) Come facciamo a vedere se il datore di lavoro ci haversato iprevidenziali all’Inps? Scopriamolo subito. Può succedere che dopo aver lavorato per qualche tempo in una ditta privata ci sorgano dubbi sulla serietà dell’azienda. Per cui potremmo avere il sospetto che i titolari nonversato con regolarità iprevidenziali all’Inps. Inutile dire che, stando così le cose, potremmo trovarci una brutta sorpresa al momento di andare in pensione.Inps: come facciamo a controllare che ce liversati? – grantennistoscana.itPer evitare di rimanere scoperti in futuro non è dunque una domanda oziosa quella di chi si chiede come si fa a vedere se ci siano stati versati tutti i. E, in caso, cosa fare se dovessimo ...