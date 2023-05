Pensioni | quando arrivano i pagamenti di giugno | le date

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 25 maggio 2023) E’ già disponibile sul sito dell’Inps il cedolino delledel mese di. Accedendo all’area dedicata con le proprie credenziali, i pensionati possono verificare l’importo erogato, con eventuali trattenute relative alla mensilità in arrivo. Il cedolino dunque è già disponibile, ma irispettando le consuete regole, quindi a partire dal primo giorno bancabile del mese, che nel mese diè lo stesso per chi riceve l’accredito sul conto corrente bancario e postale. Vediamo insieme le, ledeidi2023 Il pagamento dellediavverrà a partire da giovedì 1°, sia per quanto riguarda i ...