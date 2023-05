Pedopornografia | arrestato 50enne

Leggi su italiasera

(Di giovedì 25 maggio 2023) Un individuo conosciuto come Shadow, 50 anni, è statodalla polizia per la produzione di materiale di pornografia minorile. Era attivo nella comunità pedofila online chiamata The Love Zone, che è stata chiusa. L’uomo è anche accusato di violenza sessuale su minori. L’operazione di arresto è stata possibile grazie a complesse indagini condotte nel Darkweb dal centro nazionale per il contrasto dellaonline, in collaborazione con Europol e la polizia britannica. Nonostante fosse inattivo da tempo, è stato identificato grazie a informazioni ricevute dall’estero. L’indagato era coinvolto in una rete transnazionale di pedofilia che diffondeva e scambiava materiale pedopornografico. Rappresenta un obiettivo di alto valore per le forze di polizia impegnate nel contrasto alla pornografia minorile. L'articolo proviene da Italia Sera.