Pedofilia a Boston | il preside abusa degli studenti Numero uno del Vaticano nel mirino | ‘Non ha vigilato’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 25 maggio 2023)nella Chiesa, un fenomeno che ha letteralmente fatto tremare istituzioni ecclesiastiche e comunità di fedeli. Uno tra i tanti che si sono registrati, è stato quello di, che nasce da un’inchiesta delGlobe che ha portato alla luce gli abusi di preti pedofili. Per questo motivo, proprio nella capitale del Massachusetts, è stato inviato il cardinale Sean O’Malley, come riporta Il Messaggero, considerato la ‘sentinella’uno delcontro la. Ma la notizia che un dipendente della diocesi,di una scuola cattolica di, abbiato di giovani, ha messo in serio pericolo il ruolo di O’Malley, che potrebbe essere anche indagato per non aver vigilato come avrebbe dovuto. Le vittime ...