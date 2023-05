Patate | prosciutto e formaggio | Mai mangiato un piatto più buono di questo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 25 maggio 2023) Vuoi mangiare delle crocchette didiverse da quelle tradizionali? In pochi minuti potrai preparare nella tua cucina delle crocchette diconirresistibili. Completare la ricetta sarà semplicissimo anche per chi solitamente non passa molto tempo in cucina. Per realizzare le nostre sfiziose crocchette dobbiamo utilizzare i seguenti ingredienti: 100 gr dicotto 700 gr di100 gr digrattugiato Olio vegetale Prezzemolo 100 gr dia fette Pangrattato 2 uova Sale per imparare come realizzare delle crocchette decisamente diverse dalle solite. Sarà unsvuota frigo eccezionale! Sbucciamo le, dopo averle lavate e dividiamole a spicchi ...