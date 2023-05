Parla Bruna presa a manganellate dai vigili a Milano | «Ero su di giri | ma non ero nuda al parco Picchiata anche in auto»

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ha intenzione di denunciare la donna transessualeieri 24 maggio da alcuni agenti della polizia municipale dise «ho ancora molta paura» dice a Repubblica intervistata da Ilaria Carra. Conosciuta come “” nel quartiere in cui vive, la donna in lacrime racconta di essere ancora «molto impaurita». Dopo l’aggressione con calci, manganello e lo spray al peperoncino, come si vede nel video diventato virale, spiega «ero stanchissima, mi bruciavano gli occhi e avevo male alla testa e al fianco dove ho preso le botte». Mentre è in corso un’indagine interna della polizia locale milanese e una della procura, la donna per la prima volta spiega la sua versione dei fatti, negando la ricostruzione del sindacato Sulpi secondo cui girava nelTrotter senza ...

Avevo immaginato mi potesse capitare in strada, ma non di essere picchiata così dai poliziotti', spiegain lacrime., la transessuale brasiliana bloccata e presa a manganellate ieri a Milano dai vigili urbani nel tentativo di ammanettarla: le immagini dell'aggressione, avvenuta a due passi dall'...'Io ero seduta avevo le braccia alzate dicendo di non picchiarmi - riprende- Invece ho preso colpi in testa , al fianco , ancora alla testa. Mi sono sentita trattata come un cane'. Mentre ...

"Non mi sono spogliata e non ho dato fastidio a nessun bambino. Là non c'erano bambini". Bruna, la donna transessuale 41enne manganellata mercoledì da quattro agenti della polizia locale di Milano, su ...