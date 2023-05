Paredes Juve | addio scontato | l’argentino tornerà al PSG

(Di giovedì 25 maggio 2023), l’non verrà riscattato dal club bianconero e farà ritorno al PSG in estate, come Di Maria, non resterà allail prossimo anno. Il centrocampista argentino non verrà riscattato dai bianconeri e farà ritorno al PSG, dove però sarà probabilmente solo di passaggio. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano via Twitter, infatti, i parigini rimetteranno il centrocampista sul mercato.

La, a meno di colpi di scena clamorosi, non disputerà la Champions League la prossima stagione ... Insieme a Rabiot non sarà riscattatoe in pole nei desideri della dirigenza della ...e Pogba Di sicuro la Signora si libererà dei 7 milioni che guadagna Leandro, in ... Perciò lasarà in un certo senso obbligata a ripartire da Pogba, nella speranza che riesca a ...Nel caso, big a rischio per tagliare il monte ingaggi: Di Maria , Rabiot eai saluti, anche Vlahovic vacilla. La, inoltre, potrebbe patire la mancata partecipazione alla Champions anche ...

Da Pogba a Paredes: Juve, come cambia il mercato con il -10 Corriere dello Sport

Senza Champions, la Juventus con molta probabilità sarà costretta a privarsi di Rabiot. Doppio innesto in mediana ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Champions o non Champions, questo è il dilemma.