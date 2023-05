Paralizzato da anni torna a camminare | la storia di Gert - Jan Oskam

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il sistema fa in modo che- Janpossa controllare i propri movimenti in base a quello che sta facendo, come riporta TgCom24 i ricercatori hanno spiegato che tutto ciò: "Si traduce in un ...

... il quarantenne olandese all'epoca si trovava in Cina per lavoro e, a causa di un grave incidente in bicicletta, era rimasto. Non sapeva che diecipiù tardi la sua esistenza sarebbe ...Leggi anche Bologna, brutale omicidio in pieno centro: uomo ucciso a coltellateda 11cammina grazie a ponte digitale tra cervello e midollo Iscriviti alla newsletterUn 40enneda 12ha recuperato il controllo delle gambe grazie a un'interfaccia digitale tra cervello e midollo spinale. La tecnica, frutto di una collaborazione tra il Politecnico di Losanna (...

Paralizzato da 11 anni torna a camminare (e a fare le scale) grazie a ... Fanpage.it

Lo stato in cui Gert-Jan, 40 anni, ha dovuto vivere dopo un terribile incidente stradale, sembrava irreversibile. Nulla da fare, pensavano i più, una vita segnata. Non è stato così, perché Gert-Jan, ...Un 40enne paralizzato da 12 anni ha recuperato il controllo delle gambe grazie a un'interfaccia digitale tra cervello e midollo spinale. La tecnica, ...