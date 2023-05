Paralizzato da 12 anni | torna a camminare grazie a interfaccia digitale cervello-midollo

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tecnica svizzera restituisce il controllo delle gambe a un 40enne olandese rimastodopo un incidente in bici Un 40enneda 12ha recuperato il controllo delle gambea un’traspinale. La tecnica, frutto di una collaborazione tra il Politecnico di Losanna (Epfl) e l’ospedale universitario vodese (Chuv) in Svizzera, è descritta in un articolo su ‘Nature’. “Abbiamo sviluppato un collegamentotra ile ilspinale” del paziente. Una sorta di ‘ponte’ virtuale “basato su una tecnologia che permette di trasformare il pensiero in azioni”, spiegano Grégoire Courtine e Jocelyne Bloch di Epfl, Chuv e università ...

Un uomo rimastoa causa di un incidente in bicicletta 12fa è di nuovo in grado di camminare grazie a un innovativo progetto neurochirurgico sviluppato in Francia e in Svizzera. La comunicazione tra ...Un 40enneda 12ha recuperato il controllo delle gambe grazie a un'interfaccia digitale tra cervello e midollo spinale. La tecnica, frutto di una collaborazione tra il Politecnico di Losanna (...Un uomo olandese,da 11in seguito a un incidente , ha ripreso a camminare in modo naturale grazie al ponte digitale che permette al suo cervello di dialogare direttamente con le zone del midollo ...

Paralizzato da 11 anni torna a camminare (e a fare le scale) grazie a ... Fanpage.it

Un uomo rimasto paralizzato a causa di un incidente in bicicletta 12 anni fa è di nuovo in grado di camminare grazie a un innovativo progetto neurochirurgico sviluppato in Francia e in Svizzera. La ...Tecnica svizzera restituisce il controllo delle gambe a un 40enne olandese rimasto paralizzato dopo un incidente in bici ...