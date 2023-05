Lo chiedeFrancesco, nel Messaggio in occasione della Giornata mondiale di preghiera per la ... I leader mondiali presenti al vertice, in programma a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre di ..."I leader mondiali presenti al vertice, in programma a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre di quest'anno, devono ascoltare la ... Lo chiedeFrancesco nel suo Messaggio in occasione della ...Lo chiedeFrancesco, nel Messaggio in occasione della Giornata mondiale di preghiera per la ... I leader mondiali presenti al vertice, in programma a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre di ...

Papa: COP28 ascolti scienziati e avvii transizione ecologica rapida Tiscali Notizie

“I leader mondiali presenti al vertice COP28, in programma a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre di quest’anno, devono ascoltare la scienza e iniziare una transizione rapida ed equa per porre fine ...