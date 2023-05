Paolo Veronesi domani a Napoli per parlare di cancro al seno

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl professore, ordinario di Chirurgia generale dell’Università di Milano, saràe terrà una relazione dal titolo ‘La chirurgia della mammella: ieri, oggi e’ presso l’aula multimediale dell’Azienda ospedaliera universitaria della Federico II. L’appuntamento si inserisce nell’ambito dei seminari di chirurgia organizzati dalla Scuola di Specializzazione in Chirurgia generale e dal Centro interuniversitario di Studi per l’Innovazione tecnologica in chirurgia, diretti dal professore Giovanni Domenico De Palma. Il professore, figlio di Umberto, padre della chirurgialogica e ideatore degli interventi conservativi perdella ...