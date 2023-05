Paolo Noise dopo il ritiro dall’Isola sono finito in terapia intensiva me la sono vista brutta

, il malore e il ritiro dall'Isola: 'Sono finito in terapia intensiva, me la sono vista brutta' Isola, Marco Mazzoli ha dei dubbi su Fabio Ricci: 'Mi sembra strano il suo atteggiamento nei ...ha avuto un brusco innalzamento di pressione in piena notte ed è stato immediatamente soccorso. Un malore che si suppone possa essere stato dovuto alla disidratazione, con un picco pressorio che ...Claudia Motta , Marco Predolin , Simone Antolini con Alessandro Cecchi Paone , Fiore Argento e, ultimo in ordine di tempo,: per la prima volta nella storia la prima eliminazione del ...

"L'Isola dei Famosi", Paolo Noise parla del malore a "Lo Zoo di 105": "Me la sono vista brutta" TGCOM

Paolo Noise, dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi a causa di gravi problemi di salute, ha svelato un retroscena piccante. Sembra che Christopher Leoni abbia pizzicato Alessandro Cecchi Paone e ...Il conduttore radiofonico Paolo Noise, all’anagrafe Paolo Federico Nocito ha raccontato la sua avventura all’Isola dei Famosi, sottolineando: ‘Me la sono vista brutta’. Un malore lo ha costretto ad ab ...