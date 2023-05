Paolo Bolognesi | “Colosimo? Sconvolgente che a 43 anni dalla strage di Bologna dobbiamo stare ancora sulle barricate”

(Di giovedì 25 maggio 2023) “Che noi a 43”. È amareggiato e arrabbiato, presidente dell’associazione delle vittime del 2 agosto 1980, per la nomina tra le polemiche di Chiaraalla presidenza della Commissione Antimafia. In una intervista a La Repubblica, infaticabile anima dell’associazione checerca la verità completa sull’attentato del 2 agosto 1980. non usa mezzi termini: «Tanto valeva mettere alla presidenza della Commissione Antimafia direttamente Matteo Messina Denaro. La scelta di Chiaraè un bruttissimo segno, perché le sue relazioni ...

Si tratta di, presidente dell'associazione delle vittime del 2 agosto 1980, che non ci ha pensato due volte prima di sferrare un attacco frontale dai toni alquanto discutibili. ...Il presidente dell'associazione delle vittime del 2 agosto 1980,, non usa mezzi termini per stroncare la scelta di Colosimo a presidente dell'Antimafia, eletta con 29 voti della ...Però non ci si può stupire se, presidente dell'associazione che riunisce i parenti degli 85 morti e 200 feriti causati dalla bomba alla stazione di Bologna, oggi dica: "Guai se ...

Paolo Bolognesi: “Colosimo Sconvolgente che a 43 anni dalla strage di Bologna dobbiamo stare ancora… Il Fatto Quotidiano

Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione delle vittime del 2 agosto 1980, si scaglia contro la scelta di Colosimo all'Antimafia: "Ci sono collegamenti materiali tra fascisti e mafiosi" ...Sono loro, bolognesi acquisiti, i protagonisti del video-racconto in ... "Poco tempo fa – racconta il manager – Paolo e la band hanno impiegato un giorno intero per arrivare da Cagliari a Sassari. Si ...