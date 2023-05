Pagamento assegno unico da maggio a giugno | nuove date e novità sugli importi

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il Decreto Lavoro ha introdotto importanti cambiamenti relativi aldell’. Lerazioni partiranno da? L’e Universale è una prestazione economica erogata, a partire dal 1° marzo 2022, ai nuclei familiari con figli. Inps – AnsaFoto – ilovetrading.itIn particolare, la misura spetta: per ciascun figlio minorenne a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza; per i figlirenni, fino al 21 anno di età, se il figlio frequenta un corso scolastico o professionale o un corso di laurea, svolge un lavoro per il quale percepisce un reddito annuo minore di 8 mila euro, è disoccupato e iscritto presso i Centri pubblici per l’impiego oppure svolge il Servizio Civile Universale. Per i figli disabili, invece, ...

Sono cambiate le date dei pagamenti dell'unico (quello, per intenderci, concesso dall'Inps come bonus per i figli a carico). L'Inps ha infatti fissato due fasce mensili per il: la prima va dal 10 al 20 del mese e riguarda ......già concretizzati sulla terza richiesta di, cioè i 29 miliardi che dovevano arrivare a marzo per i 55 obiettivi raggiunti a dicembre 2022. La deadline del 30 aprile (per staccare l') ...Situazioni che andranno a comportare un ritardo neldell'unico ma solo nel mese successivo a quello in cui viene effettuata la comunicazione all'Inps. Chi deve aspettarsi il ...

Assegno unico, da maggio due nuove finestre di pagamento: ecco chi lo riceve prima (e chi dopo) ilmessaggero.it

L’INPS fa chiarezza su una questione riguardante molte famiglie percettrici dell’Assegno Unico di maggio 2023 che non hanno ricevuto ancora le somme spettat ...Cambia il calendario di pagamento dell'assegno unico per i figli a carico. Molte famiglie non hanno ricevuto il pagamento, altre lo hanno avuto in ritardo. Il motivo, appunto, sono ...