Oscar Luigi Scalfaro | il presidente per disgrazia ricevuta

(Di giovedì 25 maggio 2023) In piena commemorazione per l'attentato a Falcone, Andreotti deve rinunciare alla sua ambizione di diventare Capo dello Stato:è eletto al sedicesimo scrutinio il 25 maggio 1992

Sussurrarono aScalfaro che avevo tagliato il suo discorso sul 'tintinnar di manette'. Falso. Dovetti minacciare d'incatenarmi al Quirinale. Il Presidente mi ricevette. Gli portai la ...Ricordiamo tutti le immagini del Capo dello StatoScalfaro preso d'assalto e costretto ad abbandonare di fretta la Cattedrale di Palermo. Qualcuno colpì con uno schiaffo persino il Capo ...... che proprio nel 1953 produsse il film spartiacque Pane, Amore e Fantasia diComencini. Il ...abbastanza di attrici " disse al suo agente " da capire che con questo film Audrey vincerà l'. ...

Accadde oggi 25 maggio 1992: Scalfaro eletto al Colle Tag24

Il racconto dell’architetto che curò il resta uro dei Georgofili feriti. "La parete ricostruita è arretrata di venti centimetri per rendere leggibile non soltanto agli addetti ai lavori i segni della ...Nel 1983 i servizi segreti italiani avrebbero concluso un accordo con i terroristi marxisti-leninisti dell’Asala, l’Armenian secret army for the liberation of Armenia, attraverso l’Olp di Yasser ...