Orsi Jj4 e Mj5 | oggi la sentenza del Tar di Trento | si decide sull' abbattimento

Il Tar di Trento deciderà oggi il futuro degli orsi Jj4 e Mj5. È attesa in giornata la sentenza definitiva, che stabilirà tra la vita e la morte degli animali , a meno di ulteriore ricorso al Consiglio di Stato. L'udienza è cominciata alle 9 di ..., Mj5, M49 e Daniza: ecco come nascono i nomi degli orsi in Trentino di Redazione La Zampa 25 Maggio 2023 Sulla gestione degli orsi sono intervenute le istituzioni, in primis il ministero dell'...

Il Tar di Trento deciderà oggi il futuro degli orsi Jj4 e Mj5. È attesa in giornata la sentenza definitiva, che stabilirà tra la vita e la morte degli animali, a meno di ulteriore ricorso al Consiglio ...e il 47% che vivono nelle vallate (78% della popolazione interpellata), si sono espressi contro l'uccisione degli orsi. Inoltre, il 53% dei trentini ha ritenuto che negli anni la Provincia, dopo aver ...