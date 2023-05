Orsi | il Tar di Trento decide il destino di Jj4 e Mj5

(Di giovedì 25 maggio 2023) Oggi, 25 maggio, il Tar si esprimerà suldell’orsa Jj4 (e non solo), dopo oltre un mese dalla morte di Andrea Papi. L’orsa Jj4, che il 5 aprile scorso ha aggredito e ucciso il runner 26enne in un bosco della Val di Sole in Trentino, attualmente attende la sua sorte al centro faunistico di Casteller, dove è stata condotta dopo la sua cattura. Il Tarildell’orsa Jj4 (Ansa)Dopo settimane tra ordinanze, rice indagini che hanno coinvolto associazioni animaliste e il presidente della Provincia autonoma di, Maurizio Fugatti, il tribunale amministrativo dovrà essere l’ago della bilancia e scegliere quale futuro attenderà l’orsa: abbattimento o trasferimento? L’orsa Jj4 è una femmina di 17 anni nota anche con il nome di Gaia. Già nel 2020 l’esemplare, all’epoca madre di tre ...

Un provvedimento poi sospeso proprio dal. I giudici dovranno valutare tutti i documenti raccolti finora: sia quelli depositati dalla provincia di Trento, che spinge per l'uccisione dei due, ...Ildi Trento deciderà oggi il futuro degliJj4 e Mj5. È attesa in giornata la sentenza definitiva, che stabilirà tra la vita e la morte degli animali , a meno di ulteriore ricorso al Consiglio ......, sono state lanciate decine di petizioni dalle associazioni ambientaliste e animaliste, che in poche ore sono state sottoscritte da diverse decine di migliaia di utenti. Oggi 25 maggio il...

È il giorno della sentenza. Il Tar Trento decide la sorte dell'orsa Jj4 e dell'orso Mj5. Sondaggio: metà dei … La Stampa

Attesa la decisione sull'ordinanza di abbattimento di Fugatti. Via Calepina presidiata dalle forze dell'ordine ...Attesa per oggi la sentenza del Tar di Trento sulle sorti dell'orsa JJ4. I giudici amministrativi sono in camera di consiglio per decidere sulla legittimità ...