Orrore a Formia | tenta di uccidere a coltellate gli anziani genitori

(Di giovedì 25 maggio 2023)– Una furia implacabile, quella di un 47enne, che lo avrebbe portato a colpire ed accoltellare i propri, prima di essere arrestato dalla Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di, a cui sarebbe arrivata la segnalazione tramite il Nue. Il fatto sarebbe avvenuto la scorsa mattinata, verso le 8 circa. Secondo le prime ricostruzioni gli agenti, prontamente intervenuti sul posto, avrebbero trovato l’uomo di fronte il palazzo segnalato, con in mano il coltello e le mani sporche di sangue. E sarebbe stato proprio il 47enne a dire ai poliziotti che, al piano superiore, ci fossero i suoi. Dopo averlo fermato e disarmato il soggetto, gli agenti si sarebbero immediatamente recati nell’appartamento per prestare soccorso alle vittime. Ed è lì che avrebbero riscontrato ...

Carabiniere uccide il direttore d'albergo e spara a una donna: la ricostruzione dell'orrore a Suio LatinaToday

Formia e Gaeta il 18 ed il 19 maggio di 79 anni fa tornavano ... intitolata in ricordo del giorno in cui gli americani giunsero a Gaeta, liberandola dagli orrori del nazifascismo e mettendo fine alle ...FORMIA – “18 maggio 1944 esattamente 79 anni fa, Formia, si liberò dal nazismo e dal fascismo. Non possiamo dimenticarlo. Le truppe di liberazione, insieme alla speranza, portarono anche lutti ed orro ...