Oroscopo del giorno Venerdì 26 maggio 2023

(Di giovedì 25 maggio 2023)– :quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.di oggi Ariete Devi fare uno sforzo per contenere il lato più aggressivo, arrabbiato o impaziente della tua natura, dato che oggi potrebbe affiorare improvvisamente in un piccolo incidente legato al tuo lavoro. Nascondi dentro di te molta tensione e prima o poi finirà per esplodere, ed è molto probabile che accadrà oggi. Stai attento.di oggi Toro Un’influenza armonica di Saturno vi porterà una giornata di lavoro estenuante, in cui dovrete anche affrontare un gran numero di imprevisti, problemi o ritardi. Ma la buona notizia è che alla fine ce la farai e finirà per essere una giornata abbastanza buona. (Image ...

Le previsioni dell'raccontano di un ascensosegno Gemelli e Toro, mentre l'Acquario si mantiene stabile nelle ultime posizioni. Sorprese in arrivo per la Vergine, ma ci saranno novità anche per gli altri ...L'di Paolo Fox per oggi, Maggio 26 2023 Ariete Questi giorni possono renderti nervoso, ma i ...

È una belva potentissima pronta a mangiarsi la strada davanti a sé. Ok, le vittorie della Ferrari (come quelle del Toro) mancano da tempo, ma questa settimana siete pronti per correre al massimo e non ...Questa settimana quelli del Toro vivono su un altro pianeta e sarebbero disposti a credere a qualsiasi cosa. Tornate con i piedi per terra, soprattutto quando si tratta di questioni di lavoro. E usate ...