Oroscopo 25 maggio 2023

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 25 maggio 2023) La Luna in Leone ispira fascino, ma anche coraggio e leadership. Il Leone ha una qualità di fermezza, ma questo non significa che la Luna in Leone non ami rischiare di tanto in tanto! Oggi la Luna in Leone si trova in quadratura con il jolly Urano in Toro alle 6.11 del mattino, il che