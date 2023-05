Ora pure Berlino è esausta dei continui veti di Orbán

Un pacchetto di riforme che dovràtrovare applicazione e che però, almeno in teoria, sembra ... con una cementificazione forsennata (che riguarda anche l'Italia ,in zone rischiose a livello ...Un'dopo è uscita la nota della Lega. Non sarà Bonaccini il commissario per la ricostruzione, ma ... Si èinventato un nome da dare all'opera: "Il ponte degli italiani" (ma a decidere il nome ..., più di qualcuno scommette che sia arrivatolui al capolinea. In realtà, però, l'addio tra la Ternana e Leone potrebbe non essere così scontato. Deciderà Bandecchi, che può cambiare uomo ...

BASSANO DEL GRAPPA | VERNICE SCROSTATA, RAGNATELE E PIPI’ DEI CANI: NON C’E’ PACE SUL PONTE Rete Veneta

Tempo in peggioramento nelle prossime ore Nelle prossime ore il tempo è destinato a subire un forte peggioramento a suon di temporali che su alcune regioni potranno risultare anche di forte intensità.La campagna elettorale è sparita dai media nazionali, i leader di governo hanno mantenuto un aspetto più sobrio e operativo, dicono ...