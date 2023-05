“Ora basta!” | Francesco Totti sbotta e racconta tutti i tradimenti mai svelati

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 25 maggio 2023)torna a parlare di Ilary Blasi, ma questa volta non si trattiene e rivela un dettaglio molto intimo. È passato quasi un anno da quantoe Ilary hanno stupitogli italiani ammettendo che si stavano separando. A fare ancora più scalpore sono state le cause della rottura e le imminenti conseguenze sul loro rapporto. Durante i mesi successivi, infatti, sono volate velenose frecciatine da parte di entrambi gli ex coniugi. Ora che gli avvocati sono all’opera, sembrava che la tempesta emotiva si fosse calmata, invece non è così. Dopo un lungo silenzio, l’ex capitano della Roma ha parlato di lei e lo ha fatto senza trattenersi ulteriormente. Infatti, ha svelato un dettaglio importante, ma anche molto intimo e privato: “É stato uno choc”, ha ammesso. Separazione ...