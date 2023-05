Operaio cade da impalcatura | morto dopo un volo di tre metri

(Di giovedì 25 maggio 2023) Un uomo di 62 anni èper le ferite riportate in un incidente sul lavoro a Rende. Secondo quanto si è appreso, l'uomo era impegnato in alcuni lavori di tinteggiatura in un'azienda nella zona ...

Un uomo di 62 anni è morto per le ferite riportate in un incidente sul lavoro a Rende. Secondo quanto si è appreso, l'uomo era impegnato in alcuni lavori di tinteggiatura in un'azienda nella zona ...Tragedia questa mattina all'Ecocentro di Portoscuso, nel Sulcis. Un cittadino di Portoscuso di 58 anni, Fabrizio Cherchi, è stato vittima di un incidente nel deposito in cui vengono gettati i rifiuti ...Tragedia questa mattina all'Ecocentro di Portoscuso, nel Sulcis. Un uomo di 58 anni, Fabrizio Cherchi, è caduto in un compattatore di rifiuti ed è morto sul colpo mentre da solo stava conferendo degli ...

