ONYX BOOX presenta Tab Ultra C | il Tablet PC ePaper da 10 | 3”

(Di giovedì 25 maggio 2023)il TabC, con uno schermo Kaleido 3 da 300ppi, sistema operativo Android, una potente GPU e molto altro ancoraInternational, leader nella produzione di dispositivi elettronici per la lettura di eBook, annuncia oggi il suo primoa colori,TabC. TabC arriva dopo il successo di Tab, già vincitore del prestigioso iF Design Award nel 2022, e comprende il sistema operativo Android, una potente GPU dedicata, l’esclusiva tecnologiaRefresh, un processore octa- core Qualcomm ed una fotocamera da 16MP. In aggiunta, il display E Ink Kaleido 3 da 300ppi offre un’esperienza d’uso a colori, per combinare piacere e ...

Poke 5 è molto simile alla precedente generazione, ma integra un display da 6 pollici (1448 x 1072 pixel) e raddoppia la memoria interna in un peso più leggero. Il nuovo ebook reader è in ...Il punto di forza diTab Ultra è che cerca di fare più cose " oppure di tenere il piede in due scarpe , dipende da come preferite vederlo. L'esperienza di lettura è molto buona: potete ...

Onyx Boox presenta il Tab Ultra C, con uno schermo Kaleido 3 da 300ppi, sistema operativo Android, una potente GPU e molto altro ancora.Dopo un lancio con un software piuttosto acerbo, Kindle Scribe sta finalmente ingranando la marcia per competere a dovere con Kobo Elipsa 2E, BOOX Note Air ...