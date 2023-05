Omicidio di Giovanni Guarino | sconto di pena in Appello per i due condannati

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutidiin Corte d’per i due ragazzi accusati dell’di, il giovane di nemmeno 19 anni ucciso a coltellate la sera della domenica della Palme dello scorso anno all’esterno di un luna park nel quartiere Leopardi di Torre del Greco. Lo si apprende dalla difesa dei sedicenni giàin primo grado, guidata dall’avvocato Mauro Porcelli. I giudici partenopei, dopo oltre tre ore di Camera di Consiglio, hanno riformato la sentenza impugnata, riducendo la condanna di due anni e otto mesi di reclusione, applicando unacomplessiva per l’e per gli altri reati contestati di dodici anni di reclusione. Il Pg aveva invece chiesto la conferma della sentenza. Nel ...

... di cui ricorre proprio quest'anno il trentennale dell'per mano mafiosa. Il restauro è ...di un momento molto importante per la nostra comunità parrocchiale - afferma don Giuseppe Di, ...Sull'infortunio la Procura ha aperto un fascicolo percolposo e ha disposto l'autopsia. ... L'incidente è avvenuto in viaMaria Lancisi, nella zona del Policlinico. L'uomo ancora ...... "perchè il fatto non sussiste", i tre imputati alla sbarra devono essere assolti dal reato dicolposo. A giudizio ci sonoMele, titolare della società per cui lavorava la vittima, ...

Omicidio Matteuzzi, a Bologna Giovanni Padovani beve detersivo e ... il Resto del Carlino

La fondazione Salvare Palermo presenterà il restauro conservativo avvenuto nella chiesa di via Torremuzza, alla Kalsa. Il parroco: "Si tratta di un momento molto importante per la nostra comunità, spe ..."Sono orgoglioso - spiega de Giovanni - di incontrare amici carissimi che sono nel ... "Dalla nera ai delitti di carta - Come un omicidio può diventare romanzo", con Laura Marinaro, che narra le ...