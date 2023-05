Omicidio a Bologna | un uomo ucciso a coltellate in centro | arrestato un 30enne

(Di giovedì 25 maggio 2023) Un cittadino tunisino è statoieri notte a. Si sospetta un accoltellamento. Il cadavere dell’è stato ritrovato in via del Borgo di San Pietro in. La chiamata alla polizia è arrivata intorno all’una di questa mattina. Le indagini sono affidate alla squadra mobile. Il presunto responsabile dell’è statoin mattinata. Si parla di undi 30 anni. Non si esclude che il movente possa essere legato a questioni di droga. su Open Leggi anche: Neonato morto soffocato al Pertini di Roma, la madre: «Tragedia inevitabile? Sono scioccata. Le infermiere mi hanno ignorata» Napoli, rinviato a giudizio il carabiniere che uccise il 15enne Ugo Russo dopo una tentata rapina Mamma e figlio trovati morti sotto un ponte a ...

