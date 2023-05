“Oh | ma sono loro!” A Forum il caso di Ilaria e Giacomo | il pubblico li riconosce ed è subito caos

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 maggio 2023)è uno dei programmi più longevi delle reti Mediaset. La trasmissione ha infatti esordito il 29 settembre 1985 ed è ancora in onda con due appuntamenti: uno su Canale 5 e un altro su Rete 4. Nel programma viene mostrato un processo giudiziario con attori che ricostruiscono casi giudiziari. Come spiegato qualche tempo fa a Tv Sorrisi e Canzoni dalla conduttrice Barbara Palombelli, una piccola parte delle ricostruzioni trae origine da vere sentenze emesse dallo Stato italiano, altre invece derivano dalla richiesta dei telespettatori. “Solo un 10 per cento dei casi ha origine da sentenze che suscitano in noi un particolare interesse, tanto che decidiamo di rappresentarle”, ha spiegato qualche tempo la conduttrice di. “Tutte le altre cause hanno origine da mail vere: ne riceviamo da 100 a 200 al giorno”. Ma spesso in studio decidono di venire ...