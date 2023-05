Oggi sciopero trasporti | a rischio treni | bus e metro  Alluvione | Emilia-Romagna esonerata dalla protesta

Trasporti, asili nido, scuole, ospedali, uffici pubblici e privati a rischio26 maggio 2023, per logenerale proclamato per l'intera giornata in tutta Italia, ad esclusione delle zone dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione, dall'Unione sindacale di base (Usb)., 26 maggio 2023, è stato proclamato unogenerale di 24 ore in tutti i settori, pubblici e privati. Si prospetta una giornata complicata per molti cittadini, in particolare i pendolari ...... in adesione a unogenerale, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 divenerdì 26 maggio. E' escluso dalloil personale della regione Emilia Romagna. Trenitalia si impegna ad assicurare ...

Così va in scena l’opera buffa «spettacoli sì, spettacoli no», ma dietro le quinte la situazione è serissima: con orchestrali e coristi che hanno già scioperato due volte (anche se i concerti si sono ...Giornata nera per chi si sposta nelle città italiane, dove si prevedono disagi per bus, treni e lezioni scolastiche. Resta esclusa dalla protesta l’Emilia Romagna, duramente colpita dall’alluvione ...