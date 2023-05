Occasione irripetibile | Juve a un bivio | chi deve essere fatto fuori

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Se la matematica non è un'opinione, meno per meno fa più. Lantus, allora, può provare ad accennare un sorriso di fronte al “meno dieci” per il processo-plusvalenze e al possibile “meno X” per il filone-stipendi: avrà più margine per ricostruire una rosa all'altezza delle ambizioni della società. Ricostruire, sì, perché il gruppo attuale non è stato in grado di raggiungere gli obiettivi. È vero che è stata un'annata folcloristica, come dice Allegri, ma è la seconda stagione consecutiva senza titoli, lo scudetto (nominato dal mister in estate) è sempre stato un miraggio e il passaggio alle fasi ad eliminazione diretta della Champions League è stato miseramente fallito. Le due semifinali perse di Coppa Italia e Europa League hanno segnato il limite di questa rosa, che non è giovane e inesperta come sostiene Allegri ma, al contrario, è imbolsita dai contratti ...