Obi-Wan Kenobi | la seconda stagione non si farà!

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dopo un lungo periodo di attesa; Obi-Wannon avrà unasulla piattaforma Disney+. Nata dall’universo cinematografico di Star Wars, con protagonista Ewan McGregor Arriva la conferma: ladi Obi-Wannon si farà. Una notizia amara che aleggiava nell’aria da diverso tempo; ma che non ha sorpreso più di tanto il pubblico di Disney+. La serie difatti, non ha brillato per la grande e calorosa accoglienza; portando al definitivo fermo della serie. L’annuncio dato dalla presidente ufficiale della Lucasfilm, Kathleen Kennedy; è stato seguito da un’altra dichiarazione; ovvero, un possibile film incentrato sul protagonista Obi-Wan, espandendo ancora una volta l’Universo di Star Wars. Obi-Wan: ...

Sembra che una seconda stagione della serie Star Wars di Disney dedicata adKenobi non sia nei piani, ma il boss di Lucasfilm Kathleen Kennedy non esclude la possibilità di un film . Dopotutto, la storia del personaggio a cui presta il volto Ewan McGregor doveva ...... riportiamo le parole di Mary Elizabeth Winstead , interprete di Hera Syndulla nella nuova serie Disney+ a proposito delle sensazioni provate da lei e dal marito in merito, l'iconicodella ...L'attrice de Il Trono di Spade eKenobi Indira Varma si è unita alla squadra di Doctor Who . Lo ha fatto sapere BBC specificando che le è stato affidato il tanto importante quanto misterioso ruolo della Duchessa . Indira ...

La serie Obi-Wan Kenobi non avrà una seconda stagione su Disney+. Nata dall'universo di Star Wars, con protagonista l'attore Ewan McGregor.In Star Wars: Darth Vader Black, White and Red #2 è emerso un lato nascosto del Sith che fa luce sul suo comportamento durante la Guerra dei Cloni.