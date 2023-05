Nuovo infortunio sul lavoro | operaio 33enne muore schiacciato da albero nel bresciano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - Undi 33 anni è morto questa mattina a Bagolino (Brescia) dopo essere rimastoda undurante le operazioni di taglio. L'incidente mortale si è verificato intorno alle 11.30, in un bosco in località Cerreto. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, l'ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'Asst.

La vittima aveva 33 anni. L'incidente in un bosco in località Cerreto Un operaio di 33 anni è morto questa mattina a Bagolino (Brescia) dopo essere rimasto schiacciato da un albero durante le

