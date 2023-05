Nuovo allenatore Napoli | la previsione di Antonio Cassano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ai microfoni della Bobo TV, è intervenuto l’ex calciatore di Roma e Real Madrid,, il quale ha parlato dele del futurodella squadra partenopea visto l’imminente addio di Luciano Spalletti: “Mi dite qualeaccetterà una roba del genere?“. “O un giovane per guadagnare tanti soldi in una piazza bellissima L'articolo

Commenta per primo E' giusto che la Juventus cerchi un direttore sportivo ( Giuntoli ) prima di un( Tudor , Palladino , Italiano , De Zerbi , chissà, magari Spalletti ) o della conferma del vecchio ( Allegri ) Certo che è giusto ed è pure indispensabile . Perché la tabula rasa va ...Il Napoli non dorme ed è pronto ad operare ma se non viene definito ilnon può ufficialmente partire con trattative oppure sondaggi di ...Oggi, come detto, sarà invece presente nella prima parte della serata l'dell'Atalanta ... Spero che l'anno prossimo sia diun anno buono. La passione compensa i limiti dell'età. Nel ...

Sky - C'è la data dell'annuncio del nuovo allenatore del Napoli Tutto Napoli

Ai microfoni della Bobo TV, è intervenuto l'ex calciatore di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano, il quale ha parlato del Napoli e del futuro allenatore ...Giuntoli è destinato alla Juve e lo scrive con una motivazione il quotidiano Tuttosport: "È già indicativo, peraltro, che lo stesso De Laurentiis stia scegliendo da solo l’erede di Spalletti senza con ...