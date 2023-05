Nuova Giunta comunale a Pomezia | il chiarimento di Salvitti

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 25 maggio 2023)– "A scanso di equivoci e dicerie che si stanno prodigando riguardo le mie decisioni nel mio ruolo di vicesindaco con delega, tengo a precisare che non ho fatto alcun nome su questa figura istituzionale. Ad oggi sono in fase di valutazione, confrontandomi sempre con il mio partito". E' quanto comunica in una nota stampa il capogruppo della Lega Salvini Premier al Consigliodi, Fabrizio.