Nubifragio a Brescia | punte di pioggia fino a 145 mm – VIDEO

(Di giovedì 25 maggio 2023) (Adnkronos) – Violentonelno, condia 145 mm registrati in 24 ore nella sola zona di Caino. Diversi i comuni colpiti:, Caino, Castel Mella, Capriano del Colle, Pontevico, Rezzato, Palazzolo e Nave. La conta dei danni è in corso ma nel frattempo diverse aree sono state messe in sicurezza. Il torrente Garza e il fiume Mella ora sono sotto controllo ma resta attivo il monitoraggio sui corsi d’acqua principali da parte di Regione Lombardia. A, Caino, Pontevico, Castel Mella, Capriano del Colle il grosso delle precipitazioni si è verificato tra 17 e le 18 di ieri con raffiche di vento, grandine, tuoni e fulmini. Sono stati effettuati interventi per svuotamento di 5 sottopassi e strade allagate. A Rezzato ha ceduto ...