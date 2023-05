Nubifragio a Brescia Il temporale allaga il pullman | video

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il maltempo non sembra voler lasciare il nord Italia. Dopo mesi di lunga e preoccupante siccità piogge e temporali stanno colpendo non solo l'Emilia Romagna ma anche il Piemonte e ieri la Lombardia. Questoarriva da, devastata da un violentissimoche hato strade e scantinati trasformando alcune strade in veri e propri torrenti. Come mostra questoin cui si vede l'acqua entrare nell'autobus di linea dei trasporti pubblici.

Un temporale a carattere disi sta abbattendo dal tardo pomeriggio di oggi sulla zona di, causando diverse criticità, sia in città che in provincia. Registrati oltre 70 mm di pioggia in meno di due ore. ......che potrebbero interessare alcune regioni d'Italia lo avuto la Toscana con il forteche ... Venezia, Trieste, Torino, Pescara, Milano Genova,e Bolzano. Per il fine settimana 19 - 20 ...Un temporale a carattere disi sta abbattendo dal tardo pomeriggio di oggi sulla zona di, causando diverse criticità, sia in città che in provincia. Registrati oltre 70 mm di pioggia in meno di due ore. ...

Meteo in Diretta (Video): Violento Nubifragio a Brescia, città allagata da Pioggia e Grandine; le immagini iLMeteo.it

C'è stata una frana a Bovegno, in Valtrompia, e la Sp 345 è stata chiusa, mentre a Pontoglio è crollato un pezzo di cornicione ...Tempo in peggioramento nelle prossime ore Nelle prossime ore il tempo è destinato a subire un forte peggioramento a suon di temporali che su alcune regioni potranno risultare anche di forte intensità.