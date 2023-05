North Face e la marchetta al Gay Pride | trans con i baffi e bambini vestiti arcobaleno Video

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag — Anche la storica marca di abbigliamento outdoorsi dà al woke più sfrenato affidando il lancio della collezione dedicata ala un inquietante travestito con tanto disi dà al woke per il mese delSi avvicina a grandi passi giugno, il mese del— come se gli altri mesi dell’anno non fossimo bombardati dall’estenuante propaganda— e le grandi aziende sgomitano per segnalare il proprio sostegno alla causa Lgbt. (Nei Paesi occidentali, ovviamente. In quelli arabi, le multinazionali si «scordano» ogni anno di colorare i propri loghi con le tintee di diffondere pubblicità che potrebbero costare qualche carotide. Ubi Maometto, inclusività ...

VF Corporation, gruppo americano che controlla marchi come The, Vans , Timberland e Eastpak , ha archiviato il quarto trimestre fiscale in perdita e l'intero esercizio con un calo dell'utile del Il quarter terminato il primo aprile ha accusato un calo ...... le soluzioni aerodinamiche che Audi sta sviluppando anche in vista dell'ingresso in Formula 1 nel 2026 e quelli di aziende come Vans, Napapijri, Volvo, Fresenius, Timberland, The, Brembo, ...Rievocando la prima volta in cui ti sei chiuso nella tenda per affrontare la notte o ti sei sdraiato nel tuo sacco a pelo ad ammirare le stelle, TheSummer Exploration è la collezione che rende omaggio a tutte le lunghe avventure estive. Tutte le volte in cui hai raggiunto il luogo ideale per piantare la tua tenda e ti sei sentito a ...

The North Face traina il quarto trimestre di VF Corp- Outdoor ... Outdoor Magazine

Il gruppo statunitense a cui fanno capo The north face, Vans e Timberland ha registrato un calo dei ricavi sia nel quarto trimestre (-3%) che nei ...Si chiude con una flessione del 2% l'anno fiscale di Vf Corporation, a quota 11,6 miliardi di dollari di ricavi ...