“Non sei woke? Ti cancelliamo” | cosa è Cei | il sistema di punteggio di Soros e BlackRock per ricattare le aziende

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag — Quella sfilza infinita di bandiere arcobaleno che ogni giugno di ogni santo anno infestano i loghi delledel mondo occidentale, quegli improbabili testimonial trans e non binari che spuntano nelle campagne pubblicitarie delle più grosse multinazionali globali non sono messi lì per «sostenere la causa Lgbt», «inclusione», «dare visibilità agli oppressi arcobaleno»: sono da interpretare come una sorta di «pizzo ideologico» da tributare a lobby politiche finanziate da «soliti noti» (ci ritorneremo) per tenere alto undi «credito sociale» fondamentale per la tenuta o la distruzione degli affari di un’impresa. Cheè il Cei, ildiche valuta leUsa Ilin questione è il Corporate ...