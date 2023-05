«Non parliamo di coming out | un concetto per me superato»

Leggi su iodonna

(Di giovedì 25 maggio 2023) Correva l’anno 2011 quando Virginio Simonelli (in arte Virginio) conquistava la scena musicale vincendo Amici, il talent di Maria De Filippi. In precedenza era stato anche a Sanremo Giovani e poi ha seguito la strada di autore per diversi artisti. Oggi, il cantante della provincia di Latina classe 1985, torna a far parlare di sé. E non solo perché il 26 maggio uscirà il nuovo singolo Il giorno con la notte. Ma anche per alcuni aspetti della sua vita personale. «Sono gay, ma non chiamateloout» ha detto in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. ...