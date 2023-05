“Non farti più vedere” | licenziato dalla pizzeria per aver chiesto due giorni liberi | era andato a spalare fango in Emilia-Romagna

(Di giovedì 25 maggio 2023) Avevadueper andare inper aiutare gli alluvionati, ma il suo datore di lavoro lo ha liquidato con un messaggio su WhatsApp: “Nonpiù”. Marco Santacatterina, studente di 24 anni residente a Marano e impiegato come fattorino in una, è ancora shockato per il trattamento che gli è stato riservato. “Sono rimasto profondamente colpito da quanto successo in”, le sue parole, riportate dal Giornale di Vicenza. “Mi ha ricordato l’alluvione che nel 2011 ha devastato Vicenza. Allora avevo solo 12 anni e naturalmente non ho potuto fare nulla, ma ora che sono un adulto ho sentito il dovere di fare la mia ...

Il proprietario, secondo il suo racconto, l'avrebbe liquidato con un messaggio su WhatsApp: 'Cogl**e, non ti voglio più vedere'. Dopo una settimana, il ragazzo è ancora sconvolto, riporta il Giornale di ...

Peccato non poter fare una finale ogni settimana. Non sto pensando a me stesso in questo momento, ma ai giocatori e ai tifosi". E se sul rapporto con gli arbitri dice "preferisco non rispondere" a chi ...Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Alessandro Birindelli ha parlato così di alcuni temi riguardanti la Juventus: "Di analogie col 2006 ce ne sono ma ...