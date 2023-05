Non chiamatelo maltempo | la natura ci dice che questo modello sociale ed economico non è più sostenibile di G Gambino

(Di giovedì 25 maggio 2023) Guardate queste immagini e tenetele impresse nella vostra memoria. Italia, 2023. Catastrofe climatica. Non “semplice”, “clima impazzito”, “fiumi killer”, ma il risultato degli effetti sempre più letali messi in atto dal riscaldamento globale. Ormai non più fenomeno straordinario ma vero e proprio appuntamento ordinario. Con la storia, innanzitutto. A cui la comunità internazionale e la società dovrebbero rispondere pretendendo, dai propri governi, un piano per affrontare le conseguenze che si rivelano ogni giorno sotto i nostri occhi in modo devastante; un programma strutturale che riconosca e definisca in primo luogo il cambiamento climatico non più come emergenza temporanea cui porre rimedio sul momento, appunto, ma come un fenomeno che appartiene alla nostra era. E per il quale è oggi necessario dotarsi di tutti gli strumenti possibili al fine di invertire ...

Virginio Simonelli, classe 1985, ha sempre vissuto a contatto con la musica. Già nel 2006 il cantante ha calcato il palco del Festival di Sanremo nel circuito giovani con "Davvero". Quattro anni più t ...