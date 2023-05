Nomine Rai | via libera dal Cda | Chiocci al Tg1 | Preziosi al Tg2 | Orfeo confermato

Via libera del consiglio di amministrazioneal pacchetto dia direzioni di testate e generi proposto dall'amministratore delegato Roberto Sergio, tra le quali quelle di Gian Marco Chiocci al Tg1 e Antonio Preziosi al Tg2., ok del cda ai nuovi nomi. Via libera del consiglio di amministrazionequindi al pacchetto dia direzioni di testate e generi proposto dall'amministratore delegato Roberto Sergio, tra le quali quelle di Gian Marco Chiocci al Tg1 e Antonio Preziosi al Tg2.... alla seconda incoronazione di Carlo e Camilla, all'arrivo di un nuovo metodo per la gastroscopia senza più tubo ma solo con una pillola e, immancabile, un ulteriore valzer didi cui in ...

Nomine Rai, al tg1 arriva Gian Marco Chiocci e l’uscente Monica Maggioni va alla direzione per… Il Fatto Quotidiano

Confermati i nomi proposti dall'ad Roberto Sergio: l'ex direttore dell'AdnKronos al Tg1, Prezioso al Tg2, Orfeo resta al Tg3. Ma la presidente vota no insieme a Laganà e Bria ...Gian Marco Chiocci alla direzione del Tg1, Antonio Preziosi alla direzione del Tg2, Francesco Pionati al Gr e Jacopo Volpi a RaiSport. Il Cda Rai ha dato il via libera, con un voto a maggioranza, alle ...