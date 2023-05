NOMINE RAI | ELETTI I NUOVI DIRETTORI E LE NUOVE DIRETTRICI DELLE TESTATE GIORNALISTICHE E DEI GENERI

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha dato il via libera alleRai. Hanno votato contro la Presidente della Rai, Marinella Soldati e la consigliera Francesca Bria del PD, mentre Alessandro Di Majo del M5S si è astenuto.Tg1: Gian Marco Chiocci Tg2: Antonio Preziosi Tg3 Mario Orfeo TgR: Alessandro Casarin RaiNews: Paolo Petracca RaiGiornaleRadio: Francesco Pionati RaiParlamento: Giuseppe Carboni Direzione Editoriale per l’Offerta Informativa: Monica MaggioniIntrattenimento Prime Time: Marcello Ciannamea Intrattenimento Day Time: Angelo Mellone Fiction: Maria Pia Ammirati Cultura ed Educational: Silvia Calandrelli Rai Sport: Jacopo Volpi Approfondimento: Paolo Corsini Cinema e Serie Tv: Adriano De Maio Documentari: Fabrizio ...

