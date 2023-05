Nomine Rai | arriva il via libera del Cda | ecco chi ci sarà

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dato il viadal Consiglio di Amministrazione della Rai, con un voto a maggioranza, alledelle direzioni giornalistiche proposte dall’Ad Roberto Sergio. Confermata la direzione del Tg 3 affidata a Mario Orfeo, mentre Gian Marco Chioccialla direzione del Tg1 e Antonio Preziosi guiderà invece il Tg2. Francesco Pionati al Gr e Jacopo Volpi a RaiSport. Peter Gomez prende il posto di Fabio Fazio su Rai 3? Ultime novità Le nuoveRai Nel voto tra i consiglieri non c’è stata unanimità. Voto contrariodalla consigliera Francesca Bria, mentre il consigliere Alessandro Di Majo si è astenuto. Inoltre, Roberto Sergio ha comunicato leai vertici di alcune direzione di genere, rispetto alle quali il parere del Cda non è vincolante. Direttore ...

Con un voto a maggioranza, il consiglio di amministrazione dellaha proceduto a fare legià annunciate: al Tg1 va Gian Marco Chiocci , il nuovo direttore del Tg2 sarà Antonio Preziosi mentre Mario Orfeo è stato riconfermato direttore del Tg3. Alla ...11.55: Chiocci Tg1,Preziosi Tg2,Orfeo Tg3 Via libera a maggioranza del CdAalleproposte dall'Ad Roberto Sergio alle direzioni. Gianmarco Chiocci alla direzione Tg1 e Antonio Preziosi al Tg2. Mario Orfeo confermato al Tg3. Al Gr Francesco Pionati e Jacopo Volpi a ...Nuovo corso: Chiocci al Tg1, Preziosi al Tg2: Gian Marco Chiocci verso il Tg1, Antonio Preziosi al Tg2. Le mosse dell'ad Roberto Sergio Cdaspaccato sulleLedi Gian ...

Il Consiglio di amministrazione Rai ha dato il via libera, con un voto a maggioranza, al pacchetto di nomine a direzioni di testate e generi proposto dal nuovo amministratore delegato Roberto Sergio.“Nella Rai del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non c’è posto per le donne e non c’è posto per il pluralismo. La lenzuolata di ...