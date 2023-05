No! Bonaccini non ha dato la colpa dell’alluvione in Emilia-Romagna alla diga di Ridracoli – Il video

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ci segnalano al numero Whatsapp +393518091911 undove il Presidente della Regionedarebbe lanon al cambiamento climatico madi, diventata oggetto di teorie del complotto (ne abbiamo parlato qui). Ciò che risulta strano è che la voce nelnon somiglia a quella di Stefano, nonostante ciò viene condiviso via Whatsapp. Per chi ha fretta Ilè di pessima qualità e riporta in basso a destra il watermark di un servizio di montaggio online. Iloriginale è la diretta streaming del 19 maggio 2023 dpagina del Presidente. L’audio è completamente ...

Ciò che risulta strano è che la voce nel video non somiglia a quella di Stefano, nonostante ciò viene condiviso via Whatsapp. Per chi ha ...Partiamo dall'attualità: come vedi l'ipotesinei panni del commissario e come commenti la ... Ho anche assistito a questo dibattito tra chi dice che il cambiamento climatico esista e chi: ...Il presidente Stefanosi comporta in modo egregio. Pur essendo appartenenti a partiti ...di spaccarsi e di non mettersi al lavoro tutti insieme per ricostruire il Paese Pare proprio di. ...

No! Bonaccini non ha dato la colpa dell'alluvione in Emilia ... Open

In Romagna c’è chi ha perso tutto e protesta davanti ai Comuni. Il governo Meloni stanzia i primi miliardi e la Regione contemporaneamente manda ..."Bisogna occuparsi del territorio, non degli equilibri politici delle nomine", ha affermato il presidente della Regione ...