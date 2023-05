Nikolaou | “Il successo sul Milan ci ha dato la forza per spingere ancora”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dimitrios, difensore dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alcontro il

... con Spezia e Lecce costrette a fare punti in caso di eventualedegli scaligeri. Le ... Spezia (3 - 5 - 2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu,; Amian, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Gyasi,...SPEZIA (3 - 5 - 2): Dragowski 6; Wisniewski 6.5, Ampadu 6,6; Gyasi 5.5 (38'st Ferrer sv), ...di capitan Di Lorenzo nel finale e la prima rete in campionato di Gaetano a regalare il...SPEZIA (3 - 5 - 2): Dragowski 6; Wisniewski 6.5, Ampadu 6,6; Gyasi 5.5 (38'st Ferrer sv), ...di capitan Di Lorenzo nel finale e la prima rete in campionato di Gaetano a regalare il...

Spezia, Nikolaou: "Con il Milan ci è tornato indietro tutto quello non era andato prima" TUTTO mercato WEB

Ai microfoni di TMW ha parlato il difensore greco dello Spezia Dimitrios Nikolaou, spiegando anche le sue sensazioni in vista del match di sabato contro il Torino. “Sappiamo quanto ...PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Origi; Rebic 15.50 - Sebbene arrivi in una ...