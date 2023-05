Nikita Pelizon lascia l’Isola e commuove Helena | “Ringrazio la vita!”

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 25 maggio 2023) La vincitrice dell’ultimo Grande Fratello Vip,, ospite in Honduras aldei Famosi 2023, hato il reality e salutato l’amicaPrestes, per la quale era approdata. Dopo alcuni giorni trascorsi insieme a Cayo Cochinos, l’esperienza honduregna pertermina qui e le due amiche sono state chiamate a salutarsi. Inevitabile, a questo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.