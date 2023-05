Night of Champions 2023 in rosso

(Di giovedì 25 maggio 2023)ofè sempre più vicino, come editorialista di Raw intendo oggi rivedere le storyline che hanno coinvolto gli atleti e le atlete dello show, così da capire se la costruzione verso il ppv sia stata all’altezza. Non perdiamo altro tempo e passiamo all’analisi delle faide. Rhea Ripley vs Natalya. Siamo nell’insolita situazione in cui due atlete di Raw si contenderanno il titolo femminile di Smackdown. Tutto dovrebbe essere risolto con uno scambio delle cinture da parte dellle due campionesse post ppv come abbiamo già visto in passato, ma personalmente avrei preferito fosse accaduto prima. Ad ogni modo la faida è significativa di come nonostante il recentissimo draft la situazione donne a Raw non sia delle più felici. Rhea è una grande campionessa, ma ha poche avversarie all’altezza: oltre a Becky (impegnata ...

.... E Mediaset proprio in queste ore fa sapere che scenderà in campo per i diritti tv della serie A. Logico pensare che lo farà sul fronte pay (Infinity è una 'macchina rodata' dalla), ...... guida asta Serie A Prosegue l'avvincente sfida per un posto insia per la salvezza. La ... La Juventus, seconda a quota 69, farà visita all'Empoli, che nel Mondayha conquistato la ...... forse la più clamorosa: il durissimo ko incassato sul campo dell'Empoli (4 - 1) in un monday... Non giocare lasignifica 40 - 50 milioni in meno di entrate sicure che peseranno anche ...

Night of Champions 2023 - Streaming, orario e come vederlo The Shield Of Wrestling

Night of Champions è sempre più vicino, come editorialista di Raw intendo oggi rivedere le storyline che hanno coinvolto gli atleti e le atlete dello show rosso, così da capire se la costruzione verso ...Questo sabato andrà in onda il prossimo Premium Live Event della WWE, Night of Champions, che si terrà a Jeddah in orari più comodi per il pubblico europeo. Tra match dall'esito a dir poco prevedibile ...