Netflix lancia un avvertimento ai suoi abbonati | Se ricevi questa mail | attenzione!

(Di giovedì 25 maggio 2023)ha sempre rappresentato una sicurezza economica per molti spettatori, garantendo con pochi euro al mese film e serie TV di grande qualità. Tuttavia, sembra che il colosso dell'intrattenimento in streaming stia per introdurre alcune nuove regole molto più restrittive per la condivisione degli account. Questo sta scatenando il caos e l'indignazione tra gli italiani. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come potrebbe cambiare il funzionamento dell'abbonamento. Di cosa parliamo in questo articolo...sta inviando eaiSi annunciano cambiamenti alle regole della condivisione degli account L'abbonamento sarà destinato solo al nucleo familiare Saranno introdotte nuove funzionalità per gestire gli accessi e i dispositivi Le nuove regole sono volte a contrastare la ...

... Mario Salieri siin una sfida inedita: 'Vorrei portare il mio cinema sulle grandi piattaforme di streaming comeo Prime'. Intanto mercoledì 31 maggio alle 18 al ' The Space ' di ...La campagna pubblicitaria La campagna appena avviata include uno spot da 30 secondi on air sulle principali emittenti nazionali tra cui Mediaset, Sky,, Discovery, La7 con La7D e TV8. Lo spot ...... Mario Salieri siin una sfida inedita: "Vorrei portare il mio cinema sulle grandi piattaforme di streaming comeo Prime". Intanto mercoledì 31 maggio alle ore 18 al The Space di ...

Tutti i nuovi giochi per dispositivi mobili in arrivo su Netflix a maggio About Netflix

Sergio Ciscar esce dopo 6 anni di carcere per l'omicidio dei genitori e una pisichiatra indaga sul suo stato di salute mentale ...Tra i massimi esponenti internazionali dell’industria d’intrattenimento per adulti da oltre 40 anni, Mario Salieri si lancia in una sfida inedita: «Vorrei portare il mio ...