Nepal | scala l' Everest senza gambe | l' impresa del veterano dell' Afghanistan

(Di giovedì 25 maggio 2023) Leggi Anche Alluvione in Romagna, in carrozzina a spalare il fango tra i volontari arrivati a Forlì - A Tgcom24: 'Non sono un eroe' 'Il mio obiettivo principale per il restoa mia vita sarà lavorare per sensibilizzare sulla disabilità', ha detto Magar al suo ritorno a Kathmandu, tra le centinaia di ...

Everest, ecco le immagini dalla webcam più alta del mondo Hari Budha Magar sul tetto del mondo Fotogallery -, ex veterano dell'Afghanistan senza gambel'Everest: è il primo doppio ...Ilospita otto delle 10 vette più alte del mondo e riceve centinaia di avventurieri ogni primavera, quando la temperatura è calda e i venti calano. Quest'anno le autorità del paese hanno ...... il trombettista Ivan Bert (Dark Magus Orchestra, Emma for Peace, Jazz TO), il sassofonista ...ad arrivare all'attualità dominata dagli effetti incontrollabili dello sviluppo tecnologico su...

Fotogallery - Nepal, ex veterano dell'Afghanistan senza gambe ... TGCOM

E' stato accolto in trionfo a Kathmandu, in Nepal, l'ex soldato britannico che ha fatto l'impresa: è stato il primo a scalare l'Everest con la doppia amputazione delle gambe sopra il ginocchio. "Lo ...Márek Holecek e Matej Bernat hanno completato una grande nuova via sulla parete nord-ovest del Sura Peak (6764m) in Nepal. La nuova via si chiama Simply Beautiful ed è stata aperta in stile alpino dai ...