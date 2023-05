Nell' indagine annuale sui temi etici le sorprese non mancano

Leggi su iodonna

(Di giovedì 25 maggio 2023) Fecondazione eterologa, maternità surrogata, adozioni da parte di coppie omosessuali, eutanasia: sui dirittigli italiani non riflettono esattamente chi c’è al Governo, ma su alcuni soprattutto, sembrano avere maggiore sensibilità e apertura. Fecondazione assistita: 10 cose da sapere guarda le foto Lo rileva l’Eurispesa sua2023 suile cuinon. In particolare, per quanto riguarda il diritto di adottare per le coppie omosessuali per il ...